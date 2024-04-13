arkadaşlar herkese kolay gelsin maasimda icra kesintisi var avukat güncelleme göndermedigi için son kesintim 3450 TL olarak kalmış ve 2. sıradaki alacaklıya geçmiş mutemet onuda kesmiş ve bordromda 6750 TL olarak ikinci bir icra kesintisi oluşmuş aynı anda iki tane icra kesintisi yasal mi bununl ilgili ne yapabilirim yardımcı olur musunuz

arkadaşlar herkese kolay gelsin maasimda icra kesintisi var avukat güncelleme göndermedigi için son kesintim 3450 TL olarak kalmış ve 2. sıradaki alacaklıya geçmiş mutemet onuda kesmiş ve bordromda 6750 TL olarak ikinci bir icra kesintisi oluşmuş aynı anda iki tane icra kesintisi yasal mi bununl ilgili ne yapabilirim yardımcı olur musunuz