İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Nisan 2024 20:38
icra kesintisi
arkadaşlar herkese kolay gelsin maasimda icra kesintisi var avukat güncelleme göndermedigi için son kesintim 3450 TL olarak kalmış ve 2. sıradaki alacaklıya geçmiş mutemet onuda kesmiş ve bordromda 6750 TL olarak ikinci bir icra kesintisi oluşmuş aynı anda iki tane icra kesintisi yasal mi bununl ilgili ne yapabilirim yardımcı olur musunuz

Çok Yazılan Konular

Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.2025 Ocak zam ?Sendika Parası Düzelmemiş2024 Mart maaşlarımızı yazalımNisan Bordroları E-Devlette Ne Zaman Görünür?2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu YalayacakSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBaşöğretmenlik süresi kısalmalıBordro??

Sözlük

belçika kurdu 2 Sokağın Dili 3 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 The Hijacking of Flight 601 1 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 8

Son Haberler

Fernando Santos: Rakibimiz hiç olmayan pozisyondan gol bulduAntalya'daki kaza sonrası Ordu'da teleferiğe yoğun ilgiFethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30 göçmen yakalandıBeşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı!Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme