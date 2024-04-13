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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Nisan 2024 20:43
Aile Bakanlığından sağlık Bakanlığı'na geçiş

İstanbul?da sosyal hizmetlerde çalışıyorum sağlık Bakanlığı?na geçiş yapabilir miyim sizce sorun olur mu

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