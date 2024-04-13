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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Nisan 2024 21:19
E okul not girişi süresi

Arkadaşlar e okulun not girişine kapanma süresi 10 gün mü yoksa 10 iş günümü?

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