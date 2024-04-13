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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 21:43
her yıl 10 gün mazeret 40 gün rapor ve 30 gün yıllık izin kullanan memur

hiç çalışma ortamınızda bu izinlerin tamamını kullanan bir memura denk geldiniz mi?


bulent1989
Aday Memur
13 Nisan 2024 23:59

30 günlük izin kullndık ama 40 rapor aldık mı muhtemelen sürgün yeriz mazaret iznini saymIyorum bile. KURUM EGM

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