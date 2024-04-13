İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 22:15
Yaz Kur'an kursları 6 hafta olsun
Yaz Kur'an kursları 8 hafta olunca biz yıllık izin kullanacak vakit bulamıyoruz.Çocuklarımız okula gittiyi için okul zamanı kullanma şansımız yok. yaz tatilindede kuran kursu olunca mağdur oluyoruz.

öcan
Aday Memur
13 Nisan 2024 22:19
yaz Kur'an kursu 6 hafta olsa en azından 15 gün memleketimize gitme şansımız doğar. sendikaların dikkatine bu mağduriyeti lütfen giderin.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

islam dininde imam diye bir meslek ve geçim yoktur.Bar vb. ortamlara giren imamimam sinemaya konsere gidemez mi?Yaz Kur'an kursları 6 hafta olsun

Sözlük

Sokağın Dili 2 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 belçika kurdu 1 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 8 The Hijacking of Flight 601 1

Son Haberler

İlçe Belediyelerinde Sözleşmeli Mühendis Kazanç Getirici İş Yapabilir mi?Ürdün OHAL ilan ettiKarabük'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü! 3 kişi gözaltına alındıİran: İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldıÜrdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme