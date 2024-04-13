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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 22:40
Sözleşmeli personelden farklı unvanlı sözleşmeliye ya da kadroluya geçiş mümkün müdür?

Arkadaşlar merhaba.

Sözleşmeli büro personeli olarak göreve başlayan birisinin sonradan tekrar KPSS'ye girip herhangi bir başka bakanlıkta kadrolu olarak atanmasına ya da psikolog, rehberlik öğretmeni unvanıyla sözleşmeli olarak atanmasına engel ( 6 ay, 1 yıllık bekleme süresi vb.) var mıdır?

Teşekkür ederim.

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