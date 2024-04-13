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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2024 23:57
sözleşmeli eş tayini

arkadaşlar ; eşim sağlık bakanlığında A ilinde kadrolu hemşire , bende gennçlik spor da B ilinde sözleşmeli memurum. henüz bir yılım dolmadı. kadrolu eşimin olduğu ile 1 yılım dolunca eş tayini isteyip gitme imkanım var mı . net bilgi alamıyorum olur da diyen var olmazda diyen

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