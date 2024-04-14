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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2024 00:19
Polsan mobil onlıne kredi

herkeze selamlar polsan mobilde onlıne aidat karşılığı kredi açılmış, kullanan oldumu findeks puanına bakıyolarmı findeks puanım 1000 altında malum bazı bankalar krediler vermiyor çünkü


27.dönempomem
Memur
14 Nisan 2024 00:23

Puana bakılmıyor daha önce evrak göndererek çekmiştim muhtemelen direkt başvuru yapınca uygulamadanr


27.dönempomem
Memur
14 Nisan 2024 00:25

Uygulamadan başvurunca yatacaktır

27.dönempomem, 2 saat önce

Puana bakılmıyor daha önce evrak göndererek çekmiştim muhtemelen direkt başvuru yapınca uygulamadanr


Sertek3
Aday Memur
14 Nisan 2024 00:26

tamam tesekkür ederim

Toplam 3 mesaj

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