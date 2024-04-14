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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Nisan 2024 00:47
Eşi emekli olan personelin aile birligi tayini istemesisi

Eşi emekli olan kadrolu memur personelin aile birliği mazeretine dayali tayin olmasi için bakanlığın tavrı nedir? Ozel sektör, isteğe bağlı veya kamudan emekli olmasi bakanligij olumlu olumsuz gorus vermesine etki ediyor mu?

Örneğin eş emekli olduktan sonra x şehrinde ev aldılar yada kiraladılar tapu/kira sözleşmesi ve çocuk okul kaydını da yaptırdı diyelim memur olan eş yerleşilen şehre tayin ole gidebilir mi? Herhangi bir süresi var mıdır. Bilgisi olan paylaşabilir mi? Teşekkürler.

(Eş kamu da işçi iken emekli olacak)


katip1988
Aday Memur
14 Nisan 2024 00:48

Otomatik klavye hataları nedeniyle özür diliyorum .

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