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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2024 02:03
Polislere traş yardımı gelmelidir

Sadece polis değil tüm saç ve sakal kesme zorunluluğu olan memura traş masrafı için ek yardım yapılmalı diye düşünüyorum. Bir kişinin aylık saç sakal masrafı en az 500 tl tutuyor. Bu konuda bir gündem oluşturulmalı.

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