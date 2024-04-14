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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Nisan 2024 09:10
Eş durumu karışık işler

Eşimle aynı hastanede çalışırken Samsun'a gitme kararı aldık ben iller arası tayinle samsuna gittim. Eşimde peşimden eş durumuna başvurdu fakat gruplar ve pdc den dolayı Red cevabı geldi. Eşim bu arada 2 yılını doldurmuş 7433 sayılı kanunla kadroya geçenlerden. Bakanlığa telefonla ulaşmak mümkün değil zaten sebebini öğrenmek için bakanlığa konuşmaya gittiğimde 3 yılını tamamlamayı pdc ye bakmaksızın gönderirdik diyorlar. Ama yönetmelikte 1 yılını doldurduğu takdirde isteyebilecek yazıyor dedim fakat her halükarda pdc şartı koyduğu için sebep olarak onu gösteriyorlar ve Red cevabı veriyorlar. Tekrardan benim geri dönmemi istiyorlar. Şimdi benim sorum şu tekrardan ben eş durumu vereceğim için kadrom samsunda kalmış olacak ben yarın öbür gün eşim 3 yılını tamamlayınca geri samsuna nasıl dönebilirim tekrardan iller arasına başvurup samsunu seçebilir miyim kadrom zaten orda olduğu için iller arasında Red gelebilir mi?


lDeimosl
Genel Müdür
14 Nisan 2024 09:54

2 yıl dolunca tekrar tayin istenebilir.


rad.sin
Aday Memur
14 Nisan 2024 10:24

İstenebilir fakat tekrar samsuna isteyebilir miyim kadrom orda sonuçta

lDeimosl, 1 saat önce

2 yıl dolunca tekrar tayin istenebilir.

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