Artık sendikadan istifalar şart oldu ?!?!

etmeyin kalsın. memursene üç kuruş paraya üyeliğiniz devam etsin ki. tüm memurların ahi sizinde üzerinizde olsun. eğer memurlar bu hale geldi ise memursen dolaylı olarak sizin yüzünüzden geldi

etmeyin kalsın. memursene üç kuruş paraya üyeliğiniz devam etsin ki. tüm memurların ahi sizinde üzerinizde olsun. eğer memurlar bu hale geldi ise memursen dolaylı olarak sizin yüzünüzden geldi