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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 09:13
Artık sendikadan istifalar şart oldu ?!?!

op.Sö.Destegi 190.22

Sendika Aidatı 231.96

zarar 41,74 TL

neden böyle oldu?


baha3454
Şef
14 Nisan 2024 10:14
etmeyin kalsın. memursene üç kuruş paraya üyeliğiniz devam etsin ki. tüm memurların ahi sizinde üzerinizde olsun. eğer memurlar bu hale geldi ise memursen dolaylı olarak sizin yüzünüzden geldi

Sevdim-Seni
Genel Müdür
14 Nisan 2024 10:37

Sendika aidatini gidip elden kendisi, kendi oarasiyla ödemeyen sendikasinin kendisini savunmasini, kendisi için calisip calismamasini onemsemez.

Devlet sendika desteği ödemesin, maaslardan da otomatik kesinti yapmasin. Gercek sendikalar ve gercek uyeler belli olsun.

Mevcut sistem tiyatrodan ibaret.


hasanpoy2007
Aday Memur
14 Nisan 2024 10:43

Her üye sendika bedelini kendisi ödemelidir.Devlet desteği ile sendikacılık olmaz.

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