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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Nisan 2024 09:25
tayinde kadro sınırı
merhaba istasyonda attyim. tayin döneminde gitmek isteyen arkadaş sayısı çok. herhangi bir sınır varmı bu konuda

lDeimosl
Genel Müdür
14 Nisan 2024 09:52

Çıkarsa hepsi birden gider.


Att bey
Aday Memur
14 Nisan 2024 10:27
teşekkür ederim
lDeimosl, 1 saat önce

Çıkarsa hepsi birden gider.

Toplam 2 mesaj

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