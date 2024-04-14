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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
14 Nisan 2024 11:39
Lojman sorusu hakkinda yardim lutfen

Arkadaslar ktb ye atandim guvenlik gorevlisi olarak afyona.. Afyona gittigimde lojmana gecebilirmiyim.. Yer olup olmadigini kime ve nereye soruyoruz yardim lutfen


arkeomania
Şube Müdürü
14 Nisan 2024 13:33
ktbnin lojmanı yok.
Toplam 1 mesaj

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