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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Nisan 2024 11:59
MEB - Yasaklı Madde

Merhaba arkadaşlar,

Yasaklı maddeden dolayı açığa alınan öğretmen arkadaş var mı?

süreç nasıl ilerliyor, ne kadar sürer bu durum?

lütfen sadece yardımcı olacak arkadaşlar yazabilir mi?

teşekkürler


Erşah özer
Aday Memur
14 Nisan 2024 12:56
yukarda tanıdık varsa hiç bişey olmaz. özelden yazarsan az konuşuruz
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