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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Nisan 2024 12:45
Yer degişikliği hakkında

Herkese iyi günler diliyorum ben kadrolu hizmetliyim görevlendirmeden mübaşir olarak görevlendirildim komisyon tarafından lakin iş yoğunluğu fazla olduğundan ve deneyimizliğimden dolayı tekrar hizmetli olarak görev yapmak istiyorum ne yapmam gerekir bilgilendiren olursa çok mutlu olurum.

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