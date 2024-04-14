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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Nisan 2024 12:53
memurken tekrardan kpss ye girmek

kadrolu memurken tekrardan KPSS ye girip farklı bir şehir ve kuruma gitmek istiyorum bu konuda bilgisi olan var mı bir yerde aynı ünvan ile başvuracaksanız 6 ay önceden istifa etmeniz gerekiyor diyorlar şuan memurum Veri hazirlama olarak tercihte bulunursam buna gerek kalır mı

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