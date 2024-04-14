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Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


14 Nisan 2024 13:14
Arabanın fanı durmuyor

Arabayla kısa mesafe bile yaptıktan sonra arabayı kapatınca 5-10 dakika fan çalışıyor. Hararet yapmamasına rağmen aralıklı olarak 5-10 dakika boyunca çalışıyor. Nedeni nedir acaba

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