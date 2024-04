Krediyi geriden takip etme

kardeşim sana yardımcı olurmu bilmiyorum bak şimdi benim banka vakıf ödemem 5700 tl bunun ödeme günü her ayın 15 i bak bunlar benim hesaba geciken kadar bloke koyuyor ve ödeme tutarı 5700 ya yaklaşik 2000 tl de direkt alıyor hepsini yatan gece aynı anda almıyor bak ben maaşı bekliyorum hesap et aynı anda benim başka hesaba atıyorum ve her ay yaklaşik 2500 -3000 tl arası bi para kurtarıyorum fakt işte diğer ay hemen bloke koyuyor

