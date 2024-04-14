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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2024 14:36
Krediyi geriden takip etme

Kredimi bir ay geriden takip ediyorum maaş hesabımdan geciken direkt çekiliyor peki günü gelen kredi de çekilir mi aninda yoksa diğer hesaba aktaracak vaktim olur mu?


Polisc
Aday Memur
14 Nisan 2024 15:23
kredi gününün sabahı çeker saat 08:00-09:00 gibi

kaptan34m
Daire Başkanı
14 Nisan 2024 15:57
kardeşim sana yardımcı olurmu bilmiyorum bak şimdi benim banka vakıf ödemem 5700 tl bunun ödeme günü her ayın 15 i bak bunlar benim hesaba geciken kadar bloke koyuyor ve ödeme tutarı 5700 ya yaklaşik 2000 tl de direkt alıyor hepsini yatan gece aynı anda almıyor bak ben maaşı bekliyorum hesap et aynı anda benim başka hesaba atıyorum ve her ay yaklaşik 2500 -3000 tl arası bi para kurtarıyorum fakt işte diğer ay hemen bloke koyuyor
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