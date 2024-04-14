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Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Nisan 2024 14:50
nafaka
Boşanmış arkadaşlar varmı Eş çalışıyor bir çocuk için ne kadar nafaka ödüyorsunuz. Maaşın1/4 diyerek 10000 nafaka istiyor. Kabul edilir mi

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