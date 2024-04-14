Bu sene tahmini ne zaman gelir GYS? Bir de başmemurluk için nasıl hazırlanalım hangi kaynakları alalım bilen arkadaşlarımız varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.

Bu sene tahmini ne zaman gelir GYS? Bir de başmemurluk için nasıl hazırlanalım hangi kaynakları alalım bilen arkadaşlarımız varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.