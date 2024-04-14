icra konusu

arkadaşlar Vodafone dan cihaz aldım çok önceden ödemeyi baya geciktirdim Nisan maaşına 14 gün kala arayıp icraya düştünüz maaş kesilecek dediler 4/1 i ödersiniz kesilmez dediler hemen gidip ödedim borç kapandı dediler ama dün akşam bodroya baktım 12 bin lira kesilmiş icra yazıyor bide bunu geri ödeyecekler mecbur ne kadar sürüyor başına gelen yada aydınlatacak biri var mı şimdiden teşekkürler

arkadaşlar Vodafone dan cihaz aldım çok önceden ödemeyi baya geciktirdim Nisan maaşına 14 gün kala arayıp icraya düştünüz maaş kesilecek dediler 4/1 i ödersiniz kesilmez dediler hemen gidip ödedim borç kapandı dediler ama dün akşam bodroya baktım 12 bin lira kesilmiş icra yazıyor bide bunu geri ödeyecekler mecbur ne kadar sürüyor başına gelen yada aydınlatacak biri var mı şimdiden teşekkürler