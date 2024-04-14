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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2024 15:24
icra konusu
arkadaşlar Vodafone dan cihaz aldım çok önceden ödemeyi baya geciktirdim Nisan maaşına 14 gün kala arayıp icraya düştünüz maaş kesilecek dediler 4/1 i ödersiniz kesilmez dediler hemen gidip ödedim borç kapandı dediler ama dün akşam bodroya baktım 12 bin lira kesilmiş icra yazıyor bide bunu geri ödeyecekler mecbur ne kadar sürüyor başına gelen yada aydınlatacak biri var mı şimdiden teşekkürler

iyilikiyidir01
Şef
14 Nisan 2024 15:41
inşallah dolahdırılmamıssındır:)şaka bir yana yani insan e devletten kontrol eder bir yazık olmuş kandırmışlar seni alamazsın paraları geri de vatandaş uyaptan felan bak yani dosya güncel borç nedir icra avukatı kim ara onla konuş.
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