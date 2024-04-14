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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Nisan 2024 16:45
Çalışma bakanlığına atananlar

Arkadaşlar merhaba.Çalışma bakanlığına atandım eş durumu tayini ile ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

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