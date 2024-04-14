Dsi çalışanı arkadaşlar bu sene koruyucu giyim yardımı yatacak mı ? Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Yatarsa ayrıntıları nedir bilgi verebilir misiniz

Dsi çalışanı arkadaşlar bu sene koruyucu giyim yardımı yatacak mı ? Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Yatarsa ayrıntıları nedir bilgi verebilir misiniz