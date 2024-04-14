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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 17:45
E devletten adresimi memleketime alamıyorum, bilen var mı?

İller arası adres değişikliği yapacağım fakat e devlette hep hata veriyor bunun için ne yapmalıyım?


hallibo1
Aday Memur
14 Nisan 2024 17:51

Hocam nüfus müdürlüğüne gitmelisin


tonya61
Aday Memur
14 Nisan 2024 17:57
Bence de nüfus müdürlüğüne gitmelisiniz,ben de o şekilde hallettim.İkinci adresi ise e devletten ekleyebildim.
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