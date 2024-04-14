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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Nisan 2024 17:49
Öğretmen Subay Sağlık şartları

Merhaba iç alımdan öğretmen subay olmak için başvuru yapacağım. Gözlerimde 1.75 e 1.25 miyop var. Alımlar başlamadan önce çizdirmem gerekir mi yoksa muharip sınıf olmadığım için bir sıkıntı olmadan devam eder miyim aşamalara? Teşekkürler, iyi forumlar.

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