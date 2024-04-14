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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 18:37
İl Dışı zorunlu görev vs.

Arkadaşlar herkese merhaba ben 2022 şubat ayında atandım. Zorunlu hizmet affı geldi biliyorsunuz.

Daha sonra ben 2023 döneminde eş durumu ile Hatay?a geldim. Bir arkadaşımız iki zorunlu hizmet sayılan ilde toplam 3 yılda doldurduğunda il dışı yapabilirsin dedi. Bu durum hakkında bilgisi olan var mıdır?

Mevzuata baktığımda evet var gibi sizlere danışmak istedim sadece gittiğin yerde bir yılını doldur diyor diye anladım.

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