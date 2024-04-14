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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 18:54
kontenjan yetersizliği Branş magduriyeti
il içi il dışı tayin dönemi branşların kontenjan mağduriyeti konusunda fikriniz nedir? müzik felsefe edebiyat vs.. ... Çakılı kadro kalan Branş mağduru Kontenjansiz bizler ... zorunlu hizmet yıllar önce biter ama her tayin dönemi yine bir iki yer açık olur Bu hayat böyle zorunlu bölgelerde zorunlu olmasan muhaf olsan da devam eder.. E kardeşim sende okul öncesi ya da özel eğitim din kültürü öğretmeni olsaydın diyorlar.. Kadermis... offf of

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