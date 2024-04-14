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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Nisan 2024 19:26
yardım ve bilgisi olan yazabilir arkadaslar
arkadaşlar 2022 de kpssden aldığım 90 puanla bir belediyeye atanmistim belediye ilana ... mühendisliğinden mezun zabıta memuru diyebilana çıkmıştı ben de puanım ziyan olmasın diye yazıp atandim bizi mühendis olarak belediyenin bazı birimlerinde kullandı şimdi yönetim değişti sizce bizim akibetimiz ne olur neler yapmamızı önerirsiniz yerimizde devam edebilir miyiz bu puanı ve atama şeklini onemserler mi

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