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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Nisan 2024 19:40
Kültür turizm bakanlığı koruma memuru yedek

Merhabalar..

Kültür turizm bakanlığı koruma memuru 3.yedek olarak yerleştim.

Atama olma ihtimali var mı sizce?

Kültür bakanlığında yedekten atananlar var mı aranızda?

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