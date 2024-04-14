İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Nisan 2024 19:47
İSTİFA SONRASI HAYAT !!!!!!

Değerli Komutanlarım ve Silah arkadaşlarım.

Mesleği bırakmak yada bırakacak üzere olan arkadaşlara dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmak istedim. Mutlaka okusunlar çünkü ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum .

Piyade komando ast. olarak iyisiyle kötüsüyle bir kaç yıl görev icra ettim. Ailevi sıkıntılar insanların sürekli imkan varsa bırak kaç gibi sürekli manipüle cümleleri ve her şeyin üst üste gelmesi ile mesleği bıraktık.

Bıraktıktan sonra hayat başlıyor. Önce şunu belirteyim bıraksanız bile askerlik sizden çıkmıyor. Bir kışla önünden geçerken bir haber de görürken askeriye ilgili şeyler hala içimde heyecan yaratır.

Dışarısı çok zor arkadaşlar ben İstanbul da yaşıyorum şuan bir firmada güvenlik müdürüyüm. Subay Astsubay arkadaşlarız kafamız çalışıyor . Kimse asgari ücrete çalışmaz. Asgari vasıfsız adama verilen tutardır. Ben 40 bin civarı alıyorum şuan yakın zamanda bir düğün yapacam tuttuğum evin kirası 20 bin tl hesap edin. Hayat kaliteniz bir kere düşüyor onu bilin örnek dışarıda 10 kere yemek yiyorsam şuan 4 kere ve ayrıca özel sektör de iş garantisi olmadığını patronun iki dudağı arasında olduğunuzu bildiğiniz için uzun vaade borca giremezseniz yani kısaca hayat ve ekonomik olarak gerçekten zor .

Pişman mısın desen evet derim şuan bıraktığım zamana geri dönebilsem asla bırakmazdım. Ama beni şuan geri çağırsalar gitmem çünkü sivile alışınca ikinci kez aynı şeyi kaldıramıyorsunuz bundan emin olun hipnoz bozuluyor gibi :)

Kısaca bırakmak isteyen arkadaşlar ekonomik özgürlüğünüzü almadan bırakmayın. Kendi işinizi kurmayacaksanız , babadan atadan bir şey yoksa bırakıp işçi olarak çalışacaksanız hele ki şuan en kötü 70 bin tl maaş olan bir zaman da pişmanlığınız kaçılmaz olur.

BIRAKAN ABİLERİMİNDE YORUMLARINI DEĞERLİ FİKİRLERİNİ OKUMAK İSTERİM.


Ultraasla
Aday Memur
14 Nisan 2024 20:10

Dışarda benimle aynı maaşı alıyor ve özgür bir hayat yaşıyorsun tamam eksisi olabilir ama içerinin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

anıtkabirle ilgili soruEs durumu mazareti2024 Subay/Astsubay AtamalarıJandarma Uzman Psikiyatri (Asayiş)Kara kuvvetleri tayinleri 2023İSTİFA SONRASI HAYAT !!!!!!Askeri Okuldan Ayrılma Sonrası Pişmanlık

Sözlük

Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 8 avrupa birliği ile vizelerin kalkması 1 The Hijacking of Flight 601 1 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 1

Son Haberler

Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendiG7 liderleri İran'ın İsrail'e saldırısını kınadıİsrail'den İran'a yaptırım talebiTeleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandıDışişleri'nden İran ve İsrail açıklaması: Tırmanmaya son verilmeli

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme