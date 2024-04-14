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Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


14 Nisan 2024 19:59
Gönülçelendir

Gönülçelendir

Bir uzattım ben bir avuç bir kısalttım bir kaç santim

Düz bir çizgi ile düzelttim ne özeldir makasım

*Peygamber makasını yanından hiç ayırmaz idi

Makasımla kağıt keserim istersem saç keserim

Özel dostumdur makasım özel arkadaşım benim

Sadrettin Şenol ne Gönülçelendir dostum benim

...

*Peygamber makasını yanından hiç ayrmazdı idi

Kaynak bilgisi imam tirmizi şemaülü muhammediyye sav eseri

barış sağlam

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