5434 mi tabiyim 5510 a mı

Merhaba 2012 memuriyeti giriş tarihim 2006 da sigorta girişim var hem özel sigorta hem kamu ( öğretmenlik subay imamlık değil) il kültür türizm müdürlüğünde kamu sigortası var Soru 1) şimdi benim sigorta girişimden dolayı memuriyetim başlangıç tarihi kaç kabul ediliyor Soru 2 ) çalıştığım kurum kamu sigortası olan gün kadar almış aldığım derece kademe erken alıyorum mesela temmuz da mesleğe girdim nisanda yan alıyorum. Burda erkene çekiyor memuriyet yılında nasıl baz alınıyor

Merhaba 2012 memuriyeti giriş tarihim 2006 da sigorta girişim var hem özel sigorta hem kamu ( öğretmenlik subay imamlık değil) il kültür türizm müdürlüğünde kamu sigortası var Soru 1) şimdi benim sigorta girişimden dolayı memuriyetim başlangıç tarihi kaç kabul ediliyor Soru 2 ) çalıştığım kurum kamu sigortası olan gün kadar almış aldığım derece kademe erken alıyorum mesela temmuz da mesleğe girdim nisanda yan alıyorum. Burda erkene çekiyor memuriyet yılında nasıl baz alınıyor