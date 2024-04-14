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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2024 20:01
5434 mi tabiyim 5510 a mı
Merhaba 2012 memuriyeti giriş tarihim 2006 da sigorta girişim var hem özel sigorta hem kamu ( öğretmenlik subay imamlık değil) il kültür türizm müdürlüğünde kamu sigortası var Soru 1) şimdi benim sigorta girişimden dolayı memuriyetim başlangıç tarihi kaç kabul ediliyor Soru 2 ) çalıştığım kurum kamu sigortası olan gün kadar almış aldığım derece kademe erken alıyorum mesela temmuz da mesleğe girdim nisanda yan alıyorum. Burda erkene çekiyor memuriyet yılında nasıl baz alınıyor

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