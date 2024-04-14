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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 20:07
Sendika Aidatı kesintisi

Arkadaşlar 4 aydır e bordroda 190tl sendika desteği 234 TL sendika kesintisi var. Sendikalar sürekli bizim cebimizden alıyor. Ben yarın istifa ediyorum. Zaten bir işe yaradıkları da yok. Sürekli top çevirip duruyorlar. Yandaşı da muhalifi de tarafsız olduğunu soyleyeni de aynı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Not: İlçe başkanına yazdım cevap yazmadı. Kulak ardı yaptı resmen

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