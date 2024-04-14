Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Nisan 2024 20:32
Hamile memur

8 haftalık hamileyim bayram izninde çalışmak yasal mı?


mfu4226
Aday Memur
14 Nisan 2024 20:48
32 haftadan önce bayram haftasonu fark etmez çalıştırabilirler
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hemşirelik, Dezavantajları AvantajlarıHemşirelik ve MemnuniyetEş durumu karışık işlerözel sektör eş durumu tayin2024/5 atamasında istenen evraklar hakkındaÜniversite hastanesinden Sağlık Bakanlığına nakil davasıtayinde kadro sınırı 2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Harcıyah yatırmayan sağlık bakanlığıİl ici tayin

Sözlük

avrupa birliği ile vizelerin kalkması 1 fazladan izahat lisanen kabahattir 1 The Hijacking of Flight 601 1 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 8 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 2

Son Haberler

Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyorSanatçı Şakir Öner Günhan son yolculuğuna uğurlandıTeleferikte mahsur kalan anne ve kız yaşadıklarını anlattıSeçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme