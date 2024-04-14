hazirandaki iller arası tayin

bu ay 4 yılım doldu kadroya geçtim artı bir yılımı doldurdum haziranda tayin var gaziantep e tayinimin çıkma ihtimali nedir acaba hizmet puanı diyolar istanbulda görev yaptıgım için hizmet puanım çok düşük

bu ay 4 yılım doldu kadroya geçtim artı bir yılımı doldurdum haziranda tayin var gaziantep e tayinimin çıkma ihtimali nedir acaba hizmet puanı diyolar istanbulda görev yaptıgım için hizmet puanım çok düşük