Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2024 20:44
Av tüfeği önerileri
arkadaşlar özellikle tecrübeli PÖH arkadaşlarım şarjörlü av tüfeklerinden en az sorun çıkaran önerebileceğiniz tüfekler nelerdir? evde bulundurmak, lazım olduğunda savunma amaçlı kullanıma uygun sorunsuz vs. önerilerinizi merak ediyorum.

cograpia1
Aday Memur
14 Nisan 2024 21:31
evde savunma amaçlı zpu-4 onerebilirim. agır oldu dersen m-60 idealdir.

Dumduz memur adayi
Aday Memur
14 Nisan 2024 22:05

Komikler şakalar. Ama komik degil.

cograpia1, 46 dk. önce
evde savunma amaçlı zpu-4 onerebilirim. agır oldu dersen m-60 idealdir.
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