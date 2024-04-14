KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2024 20:45
Bilgi ve Düşünce Talebi
arkadaşlar 2022 de kpssden aldığım 90 puanla bir belediyeye atanmistim belediye ilana ... mühendisliğinden mezun zabıta memuru diye ilana çıkmıştı. ben de puanım ziyan olmasın diye yazıp atandim bizi mühendis olarak belediyenin bazı birimlerinde gorevlendirdiler. Şimdi yönetim değişti bizim akibetimiz ne olur neler yapmamızı önerirsiniz yerimizde devam edebilir miyiz bu puanı ve atama şeklini onemserler mi

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