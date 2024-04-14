Onaylı Hizmet Belgesi Nedir?

Değerli müdürlerim, Aile Bakanlığı personel alım belgeleri arasında 9uncu maddesinin c bendinde istenilen "" Kamu Kurum ve Kuruluslar bünyesinde görev yapan/yapms olan adaylarin ilgili Kurum tarafindan düzenlenen unvan, statü ve ayrild ise ayrils. nedenini gösterir Onayh Hizmet Belgesi ya da E- Devlet Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu) (isçi, memur, sözlesmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...)"" şeklinde belirtilerek istenilen belgeyi ücretli öğretmenlik yaptığım kayda istinaden ücretli öğretmenlik yaptığım okuldan almalı mıyım şayet Hitap dökümünde böyle bir kayıt çıkmıyor. Görüşleriniz için teşekkür ederim.

Değerli müdürlerim, Aile Bakanlığı personel alım belgeleri arasında 9uncu maddesinin c bendinde istenilen "" Kamu Kurum ve Kuruluslar bünyesinde görev yapan/yapms olan adaylarin ilgili Kurum tarafindan düzenlenen unvan, statü ve ayrild ise ayrils. nedenini gösterir Onayh Hizmet Belgesi ya da E- Devlet Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu) (isçi, memur, sözlesmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...)"" şeklinde belirtilerek istenilen belgeyi ücretli öğretmenlik yaptığım kayda istinaden ücretli öğretmenlik yaptığım okuldan almalı mıyım şayet Hitap dökümünde böyle bir kayıt çıkmıyor. Görüşleriniz için teşekkür ederim.