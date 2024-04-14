Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 21:20
Yorgun Öğretmen
Arkadaşlar ben öğretmenlerin kesinlikle yılda 1 kez alan testine ve psikolojik teste tabi tutulmasından yanayım, genç öğretmenlerin azimle, iştahla çalıştıkları bariz belli. Özellikle Güneydoğuda Doğuanadolu da çok başarılı işler çıkartan öğretmenlerimiz var. Ama iş batıya gelince bu kesinlikle böyle değil. Yaşlanmanın da etkisiyle öğretmenlerde bir tükenmişlik sendromu hakim. Akademik becerileri gün geçtikçe daha da azalan bir kesim var, bunun en büyük nedeni de tabiki geçim derdi, ekonomik nedenler. Ama eğitim ihmale gelecek bir yapı değildir. Sırf emekli olunca maaşım azalacak kafasıyla çalışan bu kişilerin çeşitli testlere tabi tutulup direkt zorunlu bir şekilde emekli edilmesinden yanayım. Buyrun önerim bu şekilde. Katkı sağlamak isteyen görüşe ek belirtmek isteyen varsa seve seve tartışalım.

786786
Aday Memur
14 Nisan 2024 21:22

"Sırf emekli olunca maaşım azalacak kafasıyla çalışan bu kişilerin" demişsiniz lakin artık emeklilik yaşı 60 65 ondan önce sakat değilseniz emekli olamıyorsanız


memleket0101
Memur
14 Nisan 2024 21:24
Güzel yere değinmişsiniz beğendim zaten. Hocam işte bunu değiştirmek için camia olarak baskı yapmalıyız. Bu durumu en ner gören yine biziz. Meslektaşlarımızın durumunu biz biliyoruz ama olmuyor yaşlı öğretmenlerle, size soruyorum çocuğunuzu 30 yaşında dinamik çalışan öğretmene mi emanet edersiniz yoksa 55-60 yaşında Yorgun öğretmene mi ? Şimdi tecrübe diye yorum atanlar da olabilir, ama o yaş grubundaki bir öğretmenin artık dinlenme vakti diye düşünüyorum.
786786, 55 dk. önce

"Sırf emekli olunca maaşım azalacak kafasıyla çalışan bu kişilerin" demişsiniz lakin artık emeklilik yaşı 60 65 ondan önce sakat değilseniz emekli olamıyorsanız


Unutmasakinevlat
Aday Memur
14 Nisan 2024 21:44
genelleme yanlış şu an genc olup tam mal olan öğretmende var 60 yaşında olup dinç fedakar idealist öğretmende var. Geçen hafta üniversite öğrencisi kim 500 milyar istede programında alfabenin sessiz harflerini bilemedi. şimdi her ilçede eğitim fakültesi var. Eski öğretmenler kalite yeniler bi b.ktan anlamiyo

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Nisan 2024 21:45

Göreve yeni başlamış ama derste ders anlatmayan çok ogretmen gördüm :) 60 yaşında azimle çalışan öğretmende gördüm. Bu iş yaşla değil ahlakla alakalı birsey.

memleket0101, 53 dk. önce
Güzel yere değinmişsiniz beğendim zaten. Hocam işte bunu değiştirmek için camia olarak baskı yapmalıyız. Bu durumu en ner gören yine biziz. Meslektaşlarımızın durumunu biz biliyoruz ama olmuyor yaşlı öğretmenlerle, size soruyorum çocuğunuzu 30 yaşında dinamik çalışan öğretmene mi emanet edersiniz yoksa 55-60 yaşında Yorgun öğretmene mi ? Şimdi tecrübe diye yorum atanlar da olabilir, ama o yaş grubundaki bir öğretmenin artık dinlenme vakti diye düşünüyorum.

memleket0101
Memur
14 Nisan 2024 21:47
katılmıyorum, ayrıca bir öğretmene yakışmayan bir üslup, öğretmen değilsiniz bence.
Unutmasakinevlat, 33 dk. önce
genelleme yanlış şu an genc olup tam mal olan öğretmende var 60 yaşında olup dinç fedakar idealist öğretmende var. Geçen hafta üniversite öğrencisi kim 500 milyar istede programında alfabenin sessiz harflerini bilemedi. şimdi her ilçede eğitim fakültesi var. Eski öğretmenler kalite yeniler bi b.ktan anlamiyo

Unutmasakinevlat
Aday Memur
14 Nisan 2024 21:51
sen ogretmen misin adam diyor 55 60 yaşında çalışmıyor diyorsun.Genelleme yapıyorsun.
memleket0101, 30 dk. önce
katılmıyorum, ayrıca bir öğretmene yakışmayan bir üslup, öğretmen değilsiniz bence.

thmus79
Memur
14 Nisan 2024 21:55

Sizi işinizin hakkını verir bir şekilde 60 lı yaşlarınızda görür gibiyim. 20 yıl önce azimli ama tecrübesiz halimi hatırlamak dahi istemem. Şimdiki halimi beğendiğim için söylemiyorum. Emsallerimi göz önüne alıyorum. Tecrübe o denli önemli ki hem sizi rahat ettirir hem öğrencilerinizin öğrenimlerini artırır. Olumsuz kişiler örnek olamaz. Sui misal emsal olmaz derlerdi. Acaba iyi örnekleri nasıl çekici hale getirmeli onu tartışmalıyız.


memleket0101
Memur
14 Nisan 2024 21:55
soruma cevap verir misin ? gerçekten bu hitapla öğretmenlik mi yapıyorsun, sınıfta okulda umarım bu dille konuşmuyorsun ?
Unutmasakinevlat, 26 dk. önce
sen ogretmen misin adam diyor 55 60 yaşında çalışmıyor diyorsun.Genelleme yapıyorsun.

Unutmasakinevlat
Aday Memur
14 Nisan 2024 21:59
55 60 yaşında yorgun ogretmen demişsin üstte. Sen mal mısın ne dediğinin farkında mısın.
memleket0101, 22 dk. önce
soruma cevap verir misin ? gerçekten bu hitapla öğretmenlik mi yapıyorsun, sınıfta okulda umarım bu dille konuşmuyorsun ?
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