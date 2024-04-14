Yorgun Öğretmen

Arkadaşlar ben öğretmenlerin kesinlikle yılda 1 kez alan testine ve psikolojik teste tabi tutulmasından yanayım, genç öğretmenlerin azimle, iştahla çalıştıkları bariz belli. Özellikle Güneydoğuda Doğuanadolu da çok başarılı işler çıkartan öğretmenlerimiz var. Ama iş batıya gelince bu kesinlikle böyle değil. Yaşlanmanın da etkisiyle öğretmenlerde bir tükenmişlik sendromu hakim. Akademik becerileri gün geçtikçe daha da azalan bir kesim var, bunun en büyük nedeni de tabiki geçim derdi, ekonomik nedenler. Ama eğitim ihmale gelecek bir yapı değildir. Sırf emekli olunca maaşım azalacak kafasıyla çalışan bu kişilerin çeşitli testlere tabi tutulup direkt zorunlu bir şekilde emekli edilmesinden yanayım. Buyrun önerim bu şekilde. Katkı sağlamak isteyen görüşe ek belirtmek isteyen varsa seve seve tartışalım.

Arkadaşlar ben öğretmenlerin kesinlikle yılda 1 kez alan testine ve psikolojik teste tabi tutulmasından yanayım, genç öğretmenlerin azimle, iştahla çalıştıkları bariz belli. Özellikle Güneydoğuda Doğuanadolu da çok başarılı işler çıkartan öğretmenlerimiz var. Ama iş batıya gelince bu kesinlikle böyle değil. Yaşlanmanın da etkisiyle öğretmenlerde bir tükenmişlik sendromu hakim. Akademik becerileri gün geçtikçe daha da azalan bir kesim var, bunun en büyük nedeni de tabiki geçim derdi, ekonomik nedenler. Ama eğitim ihmale gelecek bir yapı değildir. Sırf emekli olunca maaşım azalacak kafasıyla çalışan bu kişilerin çeşitli testlere tabi tutulup direkt zorunlu bir şekilde emekli edilmesinden yanayım. Buyrun önerim bu şekilde. Katkı sağlamak isteyen görüşe ek belirtmek isteyen varsa seve seve tartışalım.