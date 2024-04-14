nakil durumu

Geçmek istediğiniz belediyeden kadro bulur ve çalıştığınız belediyeden de muvafakat yani izin alırsınanız mümkün. Ancak hak olarak bakılamaz. Hak olabilmesi için kesinlik olması gerekiyor. İhtimal ya da imkan diyelim. İki taraf da ikna olmazsa böyle bir şey yapamazsınız.

Geçmek istediğiniz belediyeden kadro bulur ve çalıştığınız belediyeden de muvafakat yani izin alırsınanız mümkün. Ancak hak olarak bakılamaz. Hak olabilmesi için kesinlik olması gerekiyor. İhtimal ya da imkan diyelim. İki taraf da ikna olmazsa böyle bir şey yapamazsınız.