Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Nisan 2024 21:45
nakil durumu
belediyede düz memurun başka bir belediyeye nakil hakkı varmı

hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Nisan 2024 22:07
Geçmek istediğiniz belediyeden kadro bulur ve çalıştığınız belediyeden de muvafakat yani izin alırsınanız mümkün. Ancak hak olarak bakılamaz. Hak olabilmesi için kesinlik olması gerekiyor. İhtimal ya da imkan diyelim. İki taraf da ikna olmazsa böyle bir şey yapamazsınız.
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