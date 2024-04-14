Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 21:46
proje okullarına yönetici görevlendirme bilinmezi!!sendikalar nerdesiniz?

25 yıldır görevdeyim proje okullarına yönetici görevlendirme diye bir labirent ile karşılaşmadım. Bu nasıl bir olay sendikalar dahil kimse bilmiyor tercih alınıyor ama görevlendirme yapılmıyor tercih sonucu açıklanırken bir bakıyorsun okullar valiliğe devredilmiş görevlendirenlerin görevlendirmeleri nasıl yapılmış hangi okullar proje okulu olmaktan çıkartılmış ne oluyor nerdeyiz bu sendikalar ne yapıyor sadece aday öğretmeni üye yapmak için gelen sendikalar neden bu işe bir çözüm bulmuyor neden bilgileri yok

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