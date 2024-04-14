Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 22:21
Eskiden bu yazılanlar okunur çözüm getirilirdi

Eskiden gerçekten buralardaki eleştiriler,öneriler,tecrübeler eğitim öğretim sorunları süzgeçten geçirilir bir sonuca bağlanırdı.Meb bu siteleri didik didik ederdi kim ne diyor ne istiyor nasıl çözelim diye bir komisyon heyet vardı sanki.Heygidi günler hey.Şimdi ben yazıyorum ben okuyorum anlaşılan o.Ya siz ne dersiniz?


Memleketinogretmeni
Şef
14 Nisan 2024 22:23

Buralarda saçma sapan yorum yapanlar artmış sitenin ciddiyeti kalmamış...


selamdar
Yasaklı
14 Nisan 2024 22:24

"Yıllarca şu konuşulanlar boşa gitmiş olamaz... diyor insan..:/"

yazdığımda gelmiş olmalı aklınıza sayın hocam

Kesinlikle size katılıyorum

https://forum.memurlar.net/konu/2000138/84.sayfa

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