Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Nisan 2024 22:26
İSTİFA! Sendika Aidatı kesintisi

Sendika - EĞİTİM-BİR-SEN - Eğitimciler Birliği Sendikası (28)

Çıkış Tarihi - 25/03/2024

Sendikanın faydası olmadığı için istifa ettim. 14 Nisan?da sendika kesintisi gördüm bodro'da , istifa ettim. Neden kesildiği konusunda bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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