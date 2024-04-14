Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Nisan 2024 23:01
Memurların yabancı ile evlenmesi durumu hakkında

Merhaba. 399 khk ya bağlı sözleşmeli statüde bir kit te mühendis olarak çalışmaktayım. Yabancı uyruklu olup Türkiyede geçici süreyle koruma statüsünde ikamet etmekte olan biriyle evlenmemde herhangi bir sakınca var mıdır? teşekkürler

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