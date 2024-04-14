KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


14 Nisan 2024 23:16
YDS/Yökdil Sonbahar Online Kurs Önerisi

Merhabalar,

2023 temmuz den bu yana akın kurslarıyla yds yökdil sınavlarına girdim 40-50 puan seviyelerine geldim.

Bundan sonra tavsiye edece bileceğiniz kurslar var mıdır?(aynı kursun daha faydalı olacağını pek düşünmüyorum)

Sizler hangi kursları tavsiye edersiniz. Bu konudaki tecrübelerinize ihtiyacım var.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

fazladan izahat lisanen kabahattir 1 avrupa birliği ile vizelerin kalkması 1 The Hijacking of Flight 601 1 orta doğu 1 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 2 Sevgilinin karşı cins kankasıyla aşırı samimi olması 5

Son Haberler

İDDK'dan kurum web adreslerinden personele yapılan duyurulara ilişkin önemli karar15 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıYeni haftada havalar nasıl olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrikTeleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Sendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenme