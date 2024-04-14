Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Nisan 2024 23:28
Sınıfının Kıta Komutanlığı Olmayan Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar Raporu

Sınıfının Kıta Komutanlığı Olmayan Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar Raporu aldım Rütbemden dolayı sınıfımın değişeceğini düşünüyordum ama değişmedi. İdari bölüme geçtim. Konu hakkında bilgisi olan var mı?

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