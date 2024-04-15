Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2024 00:24
Ticaret bakanlığı

Merhabalar,

Ticaret bakanlığı İstanbul döner sermayeye şoför destek personeli olarak atandım. Döner sermaye ne iş yapar ? Buradaki Şoför destek personeli ne iş yapar ? Bilgisi olup aydınlatabilecek var mı?

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