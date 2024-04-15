Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Nisan 2024 00:34
Çevre ve şehircilik bakanlığı

2023 şubat ayında taşraya atamam yapıldı sormak istediğim konu geçici görevlendirme 3+1 e sayılıyor mu sayılmıyor mu ona göre bakanlıkdan geçici görevlendirme talebinde bulunacam bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim

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