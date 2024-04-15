Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Nisan 2024 01:03
2024 atama izinleri ne zaman çıkacak??

Unuttular sanırım. Şubatta çıkması gereken atama izinleri nisanın ortası oldu hala çıkmadı.


mertvet
Aday Memur
15 Nisan 2024 01:25
hangi bakanlık
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